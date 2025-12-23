В Хмельницком слышали работу ПВО: частно исчез свет, в области есть жертва

В Хмельницком утром 23 декабря прогремели взрывы. В городе по вражеским целям работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина и Суспильне.

Что известно о работе ПВО в Хмельницком и области?

Тревогу в Хмельницкой области объявили после 05:00. На регион летели как вражеские дроны, так и ракеты.

В 07:39 начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что силы ПВО активно работают в области по вражеским целям и уже есть подтвержденные уничтожения вражеских летательных объектов.

Предварительно без пострадавших или травмированных. Враг пытается атаковать нашу инфраструктуру,

– написал Тюрин.

В 07:46 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Юго-Западном микрорайоне Хмельницкого исчез свет. Через несколько минут в городе также было громко, предварительно, работала противовоздушная оборона.

Стоит отметить, что Воздушные силы предупреждают о движениях вражеских целей в направлении Хмельницкой области. Военные писали о группах вражеских БПЛА на Шепетовку с севера и ракету в районе Новой Ушицы в Хмельницкой области, западным курсом.

В 09:02 Сергей Тюрин написал, что, к сожалению, в результате вражеской атаки в Хмельницкой области погиб человек 1953 года рождения. Чиновник также подтвердил, что из-за обстрелов также зафиксированы перебои с электроснабжением.

Где еще были взрывы в Украине 23 декабря?