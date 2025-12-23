В Хмельницком слышали работу ПВО: частно исчез свет, в области есть жертва
- В Хмельницком утром 23 декабря силы ПВО уничтожали вражеские летательные объекты, в частности дроны и ракеты.
- В Юго-Западном микрорайоне Хмельницкого частично исчез свет. В результате атаки в области есть жертва.
В Хмельницком утром 23 декабря прогремели взрывы. В городе по вражеским целям работала противовоздушная оборона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина и Суспильне.
Что известно о работе ПВО в Хмельницком и области?
Тревогу в Хмельницкой области объявили после 05:00. На регион летели как вражеские дроны, так и ракеты.
В 07:39 начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что силы ПВО активно работают в области по вражеским целям и уже есть подтвержденные уничтожения вражеских летательных объектов.
Предварительно без пострадавших или травмированных. Враг пытается атаковать нашу инфраструктуру,
– написал Тюрин.
В 07:46 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Юго-Западном микрорайоне Хмельницкого исчез свет. Через несколько минут в городе также было громко, предварительно, работала противовоздушная оборона.
Стоит отметить, что Воздушные силы предупреждают о движениях вражеских целей в направлении Хмельницкой области. Военные писали о группах вражеских БПЛА на Шепетовку с севера и ракету в районе Новой Ушицы в Хмельницкой области, западным курсом.
В 09:02 Сергей Тюрин написал, что, к сожалению, в результате вражеской атаки в Хмельницкой области погиб человек 1953 года рождения. Чиновник также подтвердил, что из-за обстрелов также зафиксированы перебои с электроснабжением.
Где еще были взрывы в Украине 23 декабря?
В Бурштыне на Ивано-Франковщине прогремели взрывы во время атаки российскими ударными дронами 23 декабря. По предварительным данным, в регионе работала противовоздушная оборона.
Громко утром 23 декабря было также в Киеве и области. В столице и регионе также фиксировали вражеские беспилотники.
Интересно, что мониторинговые сообщества указывали, что вероятными целями врага во время массированной атаки могут быть объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Основной удар может прийтись на западные, северные и центральные области нашего государства.