Мониторинговые телеграмм-каналы спрогнозировали, когда и какие регионы могут быть под основным прицелом врага, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия подняла стратегическую авиацию, и осуществила пуски ракет: растет угроза массированной атаки

Когда ожидать основной удар?

По данным "Николаевского Ванька", массированная российская атака могла состояться около 06:00 23 декабря, с отклонением в примерно полтора часа. Отмечается, что в воздухе уже значительное количество ударных дронов, также враг запустил ракеты.

Мониторинговый канал предполагает, что вероятными целями врага могут быть объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры.

Основной удар, по данным "Николаевского Ванька", может прийтись на Ровенскую, Житомирскую, Тернопольскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Волынскую области. В центральной части могут быть атакованы Киевская и Черкасская области.

Пуски могут выполняться в несколько волн, поэтому крылатые ракеты будут заходить в наше воздушное пространство в разные временные промежутки, вероятно с разных направлений,

– сообщили в Insider UA.

По данным monitor, по состоянию на 04:00 в воздушном пространстве России всего было до 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и два борта Ту-160. Также отмечается, что ракеты могут повторять маршруты ударных БПЛА.

Мониторы обращают внимание, что время подлета ракет в Киев и пригород может составлять всего несколько минут.