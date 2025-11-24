В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к тревогам, – Зеленский предупредил украинцев

Президент Зеленский предупредил украинцев о возможных обстрелах. Он призвал очень внимательно относиться к воздушным тревогам "в эти дни, недели".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

Что сказал Зеленский в обращении?

Владимир Зеленский отметил, что украинцы должны понимать, что Россия не уменьшит давление.

В эти дни, неделями стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, ко всем подобным угрозам ударов. Мы точно понимаем, с кем имеем дело,

– отметил президент.

Он сообщил, что Украина будет реагировать на действия России – Воздушные силы и все другие составляющие Сил обороны и безопасности Украины имеют соответствующие приказы.

Зеленский также отметил, что было бы справедливо для всех наших партнеров, прежде всего для США, учитывать угрозу, которую видит и их разведка.

"И если есть переговоры, если есть конструктив, если действительно заканчиваем войну, то не должно быть ракет, не должно быть массированных ударов по Украине, по нашим людям. Это реально сделать тем, кто действительно сильный в мире", – подытожил президент.

