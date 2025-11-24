Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до тривог, – Зеленський попередив українців

Президент Зеленський попередив українців про можливі обстріли. Він закликав дуже уважно ставитися до повітряних тривог "цими днями, тижнями".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський у зверненні?

Володимир Зеленський наголосив, що українці мають розуміти, що Росія не зменшить тиск.

Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу,

– зауважив президент.

Він повідомив, що Україна реагуватиме на дії Росії – Повітряні сили та усі інші складові Сил оборони й безпеки України мають відповідні накази.

Зеленський також зауважив, що було б справедливо для всіх наших партнерів, насамперед для США, зважати на загрозу, яку бачить і їхня розвідка.

"І якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі", – підсумував президент.

