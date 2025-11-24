Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.
Що сказав Зеленський у зверненні?
Володимир Зеленський наголосив, що українці мають розуміти, що Росія не зменшить тиск.
Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу,
– зауважив президент.
Він повідомив, що Україна реагуватиме на дії Росії – Повітряні сили та усі інші складові Сил оборони й безпеки України мають відповідні накази.
Зеленський також зауважив, що було б справедливо для всіх наших партнерів, насамперед для США, зважати на загрозу, яку бачить і їхня розвідка.
"І якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі", – підсумував президент.
Зеленський висловився про перемовини у Женеві
- Президент Зеленський підтвердив, що делегація України повернулася із Женеви після переговорів зі США. Він зауважив, що "тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним".
- Президент зауважив, що мирний план Трампа має уже менше 28 пунктів.
- Він додав, що "чутливі" та "сенситивні" речі він обговорить особисто з Дональдом Трампом.