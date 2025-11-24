Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський у зверненні?

Володимир Зеленський наголосив, що українці мають розуміти, що Росія не зменшить тиск.

Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу,

– зауважив президент.

Він повідомив, що Україна реагуватиме на дії Росії – Повітряні сили та усі інші складові Сил оборони й безпеки України мають відповідні накази.

Зеленський також зауважив, що було б справедливо для всіх наших партнерів, насамперед для США, зважати на загрозу, яку бачить і їхня розвідка.

"І якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі", – підсумував президент.

