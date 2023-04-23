Обещал "встречу с Иисусом": в Кении пастор уморил голодом 21 человека, в частности, детей
Источник:BBC
Лидер христианской секты Good News International Church Пол Маккензи Нтенге призвал верующих голодать, чтобы "встретиться с Иисусом". Его уже задержала полиция.
Проповедник был арестован 15 апреля. Прежде чем приказывать людям поститься, он крестил их в прудах.
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Пастор уморил голодом 21 человека
Вблизи города Малинди полиция Кении эксгумировала 21 тело, среди мертвых есть дети. Следует добавить, что тел может быть еще больше.
Проповедник находится под стражей и ждет суда. Отмечают, что многие последователи Маккензи из-за религиозных убеждений отказываются сотрудничать с правоохранителями и скрываются от них.
В одной из могил, как считают, находятся тела пяти членов одной семьи – троих детей и их родителей,
– говорится в сообщении.
Интересно, что свою вину мужчина отрицает и настаивает, что закрыл свою церковь еще в 2019 году.
В рамках следствия патологоанатомы примут образцы ДНК и проведут тесты, чтобы определить, умерли ли жертвы от голода.
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