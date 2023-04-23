Обіцяв "зустріч з Ісусом": у Кенії пастор заморив голодом 21 людину – зокрема, дітей
Джерело:BBC
Лідер християнської секти Good News International Church Пол Маккензі Нтенге закликав вірян голодувати, щоб "зустрітися з Ісусом". Його вже затримала поліція.
Проповідника заарештували 15 квітня. Перш ніж наказувати людям постити, він хрестив їх у ставках.
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Пастор заморив голодом 21 людину
Поблизу міста Малінді поліція Кенії ексгумувала 21 тіло, серед мертвих є діти. Варто додати, що тіл може бути ще більше.
Проповідник наразі перебуває під вартою та чекає суду. Зазначають, що багато послідовників Маккензі через релігійні переконання відмовляються співпрацювати з правоохоронцями та ховаються від них.
В одній із могил, як вважають, знаходяться тіла п'ятьох членів однієї родини – трьох дітей та їхніх батьків,
– йдеться в повідомленні.
Цікаво, що свою вину чоловік заперечує й наполягає на тому, що закрив свою церкву ще у 2019 році.
У рамках слідства патологоанатоми візьмуть зразки ДНК і проведуть тести, щоб визначити, чи жертви померли від голоду.
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