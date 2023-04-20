Трагедія відбулась 19 квітня у столиці Ємену – місті Сана. За даними ЗМІ, паніку в людей могла викликати стрілянина, до якої вдались хусити.
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Що відомо про тисняву в Ємені
Тиснява сталася пізно ввечері в середу (19 квітня – 24 Канал), коли сотні людей скупчилися в школі в Сані в надії отримати благодійну пожертву в розмірі близько 10 доларів, яку роздавали торговці в честь останніх днів Рамадану,
– розповіло видання.
За даними Associated Press, коли сотні бідних людей зібралися в Старому місті в центрі Сани, то озброєні хусити почали стріляти у повітря і влучили в електричний дріт, спричинивши вибух.
Очевидці розповіли, що постріли та вибух викликали паніку. Саме тому налякані люди, зокрема багато жінок і дітей, неконтрольовано побігли.
На фотографіях та відео з мережі видно, що відбувалось в місці скупчення людей. Деякі люди вже лежали нерухомо, дехто – кричав.
Тиснява у Ємені: дивіться відео
Паніка у людей виникла через стрілянину: дивіться відео
За даними офіційних представників хуситів і ЗМІ, щонайменше 78 людей загинули та сотні – поранені.
Трагедія в Ємені / Фото AP, almasah
Що заявили офіційні відомства
Речник Міністерства внутрішніх справ Ємену Абдель-Халек аль-Агрі сказав, що у трагедії винний "випадковий розподіл" грошей без узгодження з місцевою владою.
За даними міністерства, вони вже ведуть розслідування та затримали двох торговців, які організували масовий захід.
Заступник директора лікарні Аль-Таура в Сані Хамдана Багері заявив, до лікарні надійшло не менше 73 поранених. У цих людей серйозні травми.
Ба більше, співробітник служби безпеки хуситів повідомив агентству AFP, що щонайменше 85 людей було вбито та понад 322 – поранені.
Згодом видання Sky News Arabia написало, що кількість загиблих зросла до щонайменше 90 осіб.