Трагедія відбулась 19 квітня у столиці Ємену – місті Сана. За даними ЗМІ, паніку в людей могла викликати стрілянина, до якої вдались хусити.

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Що відомо про тисняву в Ємені

Тиснява сталася пізно ввечері в середу (19 квітня – 24 Канал), коли сотні людей скупчилися в школі в Сані в надії отримати благодійну пожертву в розмірі близько 10 доларів, яку роздавали торговці в честь останніх днів Рамадану,

– розповіло видання.

За даними Associated Press, коли сотні бідних людей зібралися в Старому місті в центрі Сани, то озброєні хусити почали стріляти у повітря і влучили в електричний дріт, спричинивши вибух.

Очевидці розповіли, що постріли та вибух викликали паніку. Саме тому налякані люди, зокрема багато жінок і дітей, неконтрольовано побігли.

На фотографіях та відео з мережі видно, що відбувалось в місці скупчення людей. Деякі люди вже лежали нерухомо, дехто – кричав.

Тиснява у Ємені: дивіться відео

Паніка у людей виникла через стрілянину: дивіться відео

За даними офіційних представників хуситів і ЗМІ, щонайменше 78 людей загинули та сотні – поранені.

Трагедія в Ємені / Фото AP, almasah

Що заявили офіційні відомства

Речник Міністерства внутрішніх справ Ємену Абдель-Халек аль-Агрі сказав, що у трагедії винний "випадковий розподіл" грошей без узгодження з місцевою владою.

За даними міністерства, вони вже ведуть розслідування та затримали двох торговців, які організували масовий захід.

Заступник директора лікарні Аль-Таура в Сані Хамдана Багері заявив, до лікарні надійшло не менше 73 поранених. У цих людей серйозні травми.

Ба більше, співробітник служби безпеки хуситів повідомив агентству AFP, що щонайменше 85 людей було вбито та понад 322 – поранені.

Згодом видання Sky News Arabia написало, що кількість загиблих зросла до щонайменше 90 осіб.

Зверніть увагу! Протистояння у Сані почалося з 2014 року, коли хусити розпочали повстання проти уряду. З того часу у місті та країні неспокійно. Буквально у березні 2022 року арабська коаліція оголосила про початок військової операції у Ємені.