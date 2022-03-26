Операцію було розпочато після того, як 25 березня підтримувані Іраном хусити (воєнізоване угрупування, яке діє на території Ємену) атакували енергоносії у Саудівській Аравії. Бойовики запустили 16 безпілотників, балістичних ракет і снарядів по життєво важливих об'єктах Королівства і цивільних районах.

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Деталі військової операції Арабської коаліції

В Арабській коаліції заявили, що операція направлена на "захист глобальних джерел енергії від ворожих атак і забезпечення безпеки ланцюжків поставок". Так, з Саудівської Аравії у відповідь було завдано авіаударів по джерелах загроз в єменських містах Сані та Ходейді.

Ми проявляли максимальну стриманість стосовно атак хуситів на наші нафтові об'єкти. Тепер угрупування повинне взяти на себе відповідальність за ворожі дії,

– йдеться у повідомленні Арабської коаліції.

До слова, у союзі арабських країн підкреслили, що військова операція наразі перебуває на початковій стадії і триватиме доти, доки не досягне своїх цілей.

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