Російські військові ввечері 18 квітня завдали авіаудару по Вовчанську, що на Харківщині. Рятувальники під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіла жертв атаки ворога.

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Рятувальні роботи тривають

Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 19 квітня о 10:44, з-під завалів рятувальники дістали тіла двох мирних мешканців. Росіяни забрали життя у 50-річного чоловіка та 44-річної жінки.

Відомо, що до пошуково-рятувальних робіт залучали 15 рятувальників і 15 співробітників комунальних служб.

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Роботи з розбору завалів продовжуються,

– додав він.

Що відомо про авіаудар

Як зазначив Синєгубов, авіаційного удару російські військові завдали ввечері 18 квітня. Внаслідок цього пошкоджень зазнали 2 житлові будинки, господарчі споруди, а також ринок. Що стосується останнього, то внаслідок масштабної пожежі вигоріло близько 60 павільйонів.

Зранку було відомо, що через удар поранень зазнало подружжя 68 та 54 років. Їм на місці надали допомогу.

Рятувальники на місцях влучання авіабомб у Вовчанську / Фото ДСНС

У ДСНС розповіли, що з авіації ворог бив по самісінькому центру Вовчанська. Рятувальники, прибувши на місця удару, виявили 2 осередки горіння: на території приватного будинку та на місцевому ринку.

У першому випадку палали два житлові будинки, літня кухня, 2 надвірні забудови на загальній площі у 500 квадратних метрів. Крім того, пошкоджень зазнали ще 10 сусідніх будинків.

Що стосується пожежі на ринку, то полум'я охопило площу у 1000 квадратних метрів. Також вогнем і вибуховими хвилями пошкодило близько 150 павільйонів. Вогнеборцям і рятувальникам ліквідувати вогонь вдалося лише о 04:00 19 квітня.