Российские военные вечером 18 апреля нанесли авиаудар по Волчанску, что на Харьковщине. Спасатели во время поисково-спасательных работ обнаружили тела жертв атаки врага.

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Спасательные работы продолжаются

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 19 апреля в 10:44, из-под завалов спасатели достали тела двух мирных жителей. Россияне забрали жизни у 50-летнего мужчины и 44-летней женщины.

Известно, что к поисково-спасательным работам привлекали 15 спасателей и 15 сотрудников коммунальных служб.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Работы по разбору завалов продолжаются,

– добавил он.

Что известно об авиаударе

Как отметил Синегубов, авиационный удар российские военные нанесли вечером 18 апреля. В результате повреждения получили 2 жилых дома, хозяйственные сооружения, а также рынок. Что касается последнего, то в результате масштабного пожара выгорело около 60 павильонов.

Утром было известно, что из-за удара ранения получили супруги 68 и 54 лет. Им на месте оказали помощь.

Спасатели на местах попадания авиабомб в Волчанске / Фото ГСЧС​

В ГСЧС рассказали, что из авиации враг бил по самому центру Волчанска. Спасатели, прибыв на места удара, обнаружили 2 очага горения: на территории частного дома и на местном рынке.

В первом случае горели два жилых дома, летняя кухня, 2 дворовые застройки на общей площади в 500 квадратных метров. Кроме того, повреждения получили еще 10 соседних домов.

Что касается пожара на рынке, то пламя охватило площадь в 1000 квадратных метров. Также огнем и взрывными волнами повредило около 150 павильонов. Пожарным и спасателям ликвидировать огонь удалось только в 04:00 19 апреля.