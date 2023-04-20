Трагедия произошла 19 апреля в столице Йемена – городе Сана. По данным СМИ, панику у людей могла вызвать стрельба, к которой прибегли хуситы.

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Что известно о давке в Йемене

Давка произошла поздно вечером в среду (19 апреля – 24 Канал), когда сотни людей скопились в школе в Сане в надежде получить благотворительное пожертвование в размере около 10 долларов, которую раздавали торговцы в честь последних дней Рамадана,

– рассказало издание.

По данным Associated Press, когда сотни бедных людей собрались в Старом городе в центре Саны, то вооруженные хуситы начали стрелять в воздух и попали в электрическую проволоку, вызвав взрыв.

Очевидцы рассказали, что выстрелы и взрывы вызвали панику. Именно поэтому напуганные люди, в том числе многие женщины и дети, неконтролируемо побежали.

На фотографиях и видео из сети видно, что происходило в месте скопления людей. Некоторые люди уже лежали неподвижно, некоторые кричали.

Давка в Йемене: смотрите видео

Паника у людей возникла из-за стрельбы: смотрите видео

По данным официальных представителей хуситов и СМИ, по меньшей мере 78 человек погибли и сотни ранены.

Трагедия в Йемене / Фото AP, almasah

Что заявили официальные ведомства

Спикер Министерства внутренних дел Йемена Абдель-Халек аль-Агри сказал, что в трагедии виновно "случайное распределение" денег без согласования с местными властями.

По данным министерства, они уже ведут расследование и задержали двух торговцев, организовавших массовое мероприятие.

Заместитель директора больницы Аль-Таура в Сане Хамдана Багере заявил, в больницу поступило не менее 73 раненых. У этих людей серьезные травмы.

Более того, сотрудник службы безопасности хуситов сообщил агентству AFP, что по меньшей мере 85 человек были убиты и более 322 ранены.

Впоследствии издание Sky News Arabia написало, что число погибших возросло до 90 человек.

Обратите внимание! Противостояние в Сане началось с 2014 года, когда хуситы начали восстание против правительства. С тех пор в городе и стране неспокойно. Буквально в марте 2022 года арабская коалиция объявила о начале военной операции в Йемене.