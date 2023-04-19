Займання сталося в лікарні Чанфен у районі Фентай. З будівлі евакуювали понад 140 пацієнтів.
Важливо Вночі на Київщині спалахнула масштабна пожежа за участі вантажівок: загинули люди
Потужна пожежа у Пекіні
На одному з оприлюднених відео можна побачити, як пацієнт лікарні залишає будівлю через вікно. Він спустився по зв'язаних разом простирадлах і приземлився на дах будівлі. Інші люди сиділи на кондиціонерах, чекаючи на допомогу.
Як горіла лікарня у Пекіні: дивіться відео
Що стало причиною займання у лікарні Чанфен – поки невідомо. Внаслідок пожежі було евакуйовано 142 пацієнти, 29 осіб загинули.
Рятувальні роботи тривали до 15:30. Тепер проведуть швидке розслідування, щоб встановити причини пожежі.
Масштабні пожежі у світі: останні новини
- У Марселі, що на півдні Франції, обвалився чотириповерховий будинок. Обвал став причиною часткового руйнування і сусідніх будинків. Евакуювати вдалося 11 людей. 9 з них зазнали поранень, зокрема, двоє дітлахів. Ще у двох відносно легкі поранення.
- 10 квітня повідомили, що, ймовірно, стався витік газу, який спричинив вибух у Марселі.
- Поблизу Мексики спалахнула повітряна куля. Двоє людей, які перебували всередині, загинули на місці, ще одна дівчина отримала поранення. Трагедія сталась над районом, де розташовані піраміди стародавнього міста Теотіуакан. Район є популярним місцем для польотів на повітряній кулі.
- Неподалік кордону зі США у міграційному центрі Мексики сталася масштабна пожежа. ЗМІ повідомляли, що полум'я спалахнуло в частині комплексу, призначеній виключно для чоловіків.