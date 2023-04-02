Повітряна куля, на якій летіли люди, загорілася поблизу Мехіко. Про це у суботу, 1 квітня, повідомила місцева влада.

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Що відомо про пожежу на повітряній кулі

Трагедія сталась над районом, де розташовані піраміди стародавнього міста Теотіуакан. Район є популярним місцем для польотів на повітряній кулі.

ЗМІ зазначають, що згідно з відео, яке оприлюднили в соцмережах, схоже, що пасажири повітряної кулі впали або вистрибнули. Серед загиблих чоловік 50 років та 38-річна жінка.

Офіційні особи штату, який межує зі столицею, повідомили, що ще постраждала дівчина отримала опіки. Окрім того, у неї зламана рука. Причину аварії наразі з'ясовують.

У Мексиці спалахнула повітряна куля: дивіться відео

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У центрі мігрантів сталася масштабна пожежа

Неподалік кордону зі США у міграційному центрі Мексики сталася масштабна пожежа. ЗМІ повідомляли, що полум'я спалахнуло в частині комплексу, призначеній виключно для чоловіків.

Мексиканський чиновник Національного міграційного інституту заявив, що внаслідок пожежі загинули щонайменше 39 людей. Окрім того, ще 29 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих негайно ушпиталили.