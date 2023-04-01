У поліції повідомляють, що горить п'ятиповерхівка. На щастя, інформації про потерпілих немає.
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Що відомо про пожежу на Київщині
1 квітня поліцейським повідомили про загорання в одній з квартир на 5 поверсі по вулиці Авіаторів.
На місці працюють правоохоронці Білоцерківського управління поліції Київщини та працівники ДСНС.
Зайнялася багатоповерхівка / Фото поліції Київщини
В Одесі горів театр
- 29 березня в Одесі спалахнув Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька. Людей евакуювали з приміщення.
- Попередньо, пожежа спалахнула на площі 20 квадратних метрів на 2 поверсі. Люди з театру евакуйовані та в безпеці.
- Рятувальники оперативно ліквідували займання. Причина пожежі поки що не встановлена.
Пожежа на Вінниччині
- У Вінницькій області невідомі підпалили очерет неподалік місцевої водойми. У цей час там рибалив 11-річний хлопчик.
- На жаль, дитина отримала опіки. Інцидент трапився у селі Ободівка Гайсинського району Вінницької області. Площа пожежі склала орієнтовно 2,5 гектара.
- Рятувальники закликали людей бути свідомими – не палити суху траву чи очерет. Адже це небезпечно для тварин і людей та знищує екосистему.