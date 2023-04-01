В полиции сообщают, что горит пятиэтажка. К счастью, информации о потерпевших нет.
Смотрите также В Винницкой области неизвестные подожгли заросли, где рыбачил мальчик: в каком состоянии ребенок
Что известно о пожаре в Киевской области
1 апреля полицейским сообщили о возгорании в одной из квартир на 5 этаже по улице Авиаторов.
На месте работают правоохранители Белоцерковского управления полиции Киевской области и работники ГСЧС.
Загорелась многоэтажка / Фото полиции Киевщины
В Одессе горел театр
- 29 марта в Одессе вспыхнул Одесский академический украинский музыкально драматический театр им. В. Василько. Людей эвакуировали из помещения.
- Предварительно пожар вспыхнул на площади 20 квадратных метров на 2 этаже. Люди из театра были эвакуированы и находились в безопасности.
- Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Причина пожара пока не установлена.
Пожар в Винницкой области
- В Винницкой области неизвестные подожгли камыш возле местного водоема. В это время там рыбачил 11-летний мальчик.
- К сожалению, ребенок получил ожоги. Инцидент произошел в селе Ободовка Гайсинского района Винницкой области. Площадь пожара составила ориентировочно 2,5 гектара.
- Спасатели призвали людей быть сознательными – не палить сухую траву или камыши. Это опасно для животных и людей и уничтожает экосистему.