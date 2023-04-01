В полиции сообщают, что горит пятиэтажка. К счастью, информации о потерпевших нет.

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Что известно о пожаре в Киевской области

1 апреля полицейским сообщили о возгорании в одной из квартир на 5 этаже по улице Авиаторов.

На месте работают правоохранители Белоцерковского управления полиции Киевской области и работники ГСЧС.



Загорелась многоэтажка / Фото полиции Киевщины

В Одессе горел театр

29 марта в Одессе вспыхнул Одесский академический украинский музыкально драматический театр им. В. Василько. Людей эвакуировали из помещения.

Предварительно пожар вспыхнул на площади 20 квадратных метров на 2 этаже. Люди из театра были эвакуированы и находились в безопасности.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Причина пожара пока не установлена.

Пожар в Винницкой области