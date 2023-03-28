К сожалению, ребенок получил ожоги. Инцидент произошел в селе Ободовка Гайсинского района Винницкой области.

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Что известно об инциденте в Винницкой области

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что 27 марта в селе Ободовка Гайсинского района Винницкой области неизвестные подожгли камыш возле местного водоема.

В кустарниках ловил рыбу 11-летний мальчик, оказавшийся в зарослях, охваченных огнем. Ребенок получил ожоги 2 – 3 степени,

– рассказали в ГСЧС.

Там объяснили, что площадь пожара составила ориентировочно 2,5 гектара.

Спасатели призывали людей быть сознательными – не жечь сухую траву или камыши. Это опасно для животных и людей и уничтожает экосистему.



Почему нельзя жечь листья / Инфографика ГСЧС

Президент благотворительного фонда "Жизнь" Оксана Савицкая рассказывала, что при сгорании 1 тонны растительных остатков в воздух высвобождается ориентировочно 9 килограммов микрочастиц дыма. Этот дым содержит пыль, окись азота, угарный газ, диоксины, тяжелые металлы, ряд канцерогенных соединений. Подробнее о вреде от жжения травы для людей, животных и природы – читайте за ссылкой.

Важно Что делать с сухой травой и листьями: безопасные решения

Обратите внимание! Сжигание сухой травы по законам военного времени могут расценивать как диверсию. Соответствующие изменения в уголовный кодекс были внесены в марте 2022 года. Согласно им, к перечню преступлений, совершенных с целью ослабления государства или других действий, направленных на уничтожение людей или причинение вреда их здоровью, добавили и преднамеренные поджога, в том числе сухой растительности. Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

За курение травы штрафуют

В 2020 году вступил в силу закон, повышающий штрафы за сжигание травы и сухих листьев. Так, минимальная сумма штрафа выросла до 3 тысяч 60 гривен. В настоящее время штрафы составляют:

за загрязнение воздуха вредными испарениями – от 30 тысяч 600 до 61 тысяч 200 гривен;

за повреждение растительного покрова – от 91 тысячи 80 до 153 тысяч гривен;

за нарушение пожарной безопасности в лесах для граждан – от 1,53 тысячи до 4,59 тысячи гривен;

за нарушение пожарной безопасности в лесах для чиновников – от 4,59 тысячи до 15,3 тысячи гривен;

за уничтожение или повреждение леса огнем для граждан – от 4,59 тысячи до 15,3 тысячи гривен;

за уничтожение или повреждение леса огнем для чиновников – от 10,71 тысяч до 30,6 тысяч;

за самовольный поджог травы для граждан – от 3,06 тысячи до 6,12 тысячи гривен;

за самовольный поджог травы для чиновников – от 15,3 тысячи до 21,42 тысячи гривен;

за поджог травы природно-заповедного фонда для граждан – от 6,12 тысячи до 12,24 тысячи гривен;

за поджог травы природно-заповедного фонда для чиновников – от 21,42 тысячи до 30,6 тысяч гривен.



Штрафы за поджог травы / Инфографика 24 канала