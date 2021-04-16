С приходом весны Украину начинают затягивать дымовые завесы и отовсюду слышны запахи гари. Несмотря на многотысячные штрафы, украинцы ежегодно продолжают сжигать листья и сухую траву на полях, степях и в лесу. Все это приводит не только к масштабным пожарам, но и причиняет вред здоровью человека и экосистеме.

Почему же сжигать траву опасно и вредно, к чему все это может привести и какие штрафы грозят поджигателям – читайте в материале 24 канала.

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Какой вред несет сжигание сухой травы

Украинцы сжигают траву и сухие листья, потому что так делали их предки. Впрочем, сейчас это абсолютно бессмысленное и вредное дело.

Оксана Савицкая, президент благотворительного фонда "Жизнь", объясняет, что при сгорании 1 тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 килограммов микрочастиц дыма. В их состав входят пыль, окись азота, угарный газ, диоксины, тяжелые металлы, ряд канцерогенных соединений. Кроме того, на огородах сегодня едва ли не каждый обрабатывает растения пестицидами, средствами от вредителей.

Представьте, какой "букет" химических соединений высвобождается в атмосферу при сжигании ботвы? С листьями, как правило, горит и множество разнообразного мусора, что существенно усиливает загрязнение атмосферы. Траву сжигают на лугах – "чтобы лучше росла". Однако результаты противоположные. Огнем разрушается структура поверхностного слоя почвы,

– говорит Савицкая.

Она добавляет, что при обжиге уничтожаются все органические остатки, которые являются естественной первоосновой для образования гумуса. Отмершая органика является основным кормом для дождевых червей и других полезных живых существ, которые поселяются в поверхностном слое почвы; пепел, образующийся при обжиге, является губительным для этой живности.

Почему нельзя сжигать камыш – и так понятно: там гнездятся птицы, часто редкие виды. Однако то, что они страшно погибают, сгорая на своих гнездах, защищая будущее потомство, – боюсь, эта информация безразлична тому, кто сжигает,

– пояснила експерт.

Олег Титамир, президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг", говорит, что сжигание листьев и травы, в результате которого воздух загрязняется химическими соединениями, составляет сверхвысокую опасность для человеческого здоровья.

Бензопирен, который выбрасывается в атмосферу при сжигании травы, способен вызвать онкологические заболевания.

Угарный газ блокирует поступление кислорода к человеческому организму, вызывая болезни органов дыхания и сердечно-сосудистой системы (в частности, астму, инфаркт, инсульт и т.д.).

Диоксид углерода и тяжелые металлы вызывают отравление организма, раздражение тканей, респираторные, аллергические и другие заболевания.

Дым от костра из листьев и травы имеет в 350 раз больше вредных веществ, чем дым от курения.

"Бездумное сжигания листьев и сухой травы приводит к разрушению почвенного покрова, ведь непосредственно выгорают растительные остатки, погибают почвообразующие микроорганизмы и зимующие в листьях полезные насекомые. Поэтому, стремительно размножаются вредители сельхозкультур. К тому же уничтожение естественной лиственной подстилки, которую сжигают, приводит к увеличению в 2 – 4 раза промерзания почвы, а также – к эрозии черноземного слоя", – пояснил Титамир.

Почему нельзя сжигать сухую траву

Андрей Кийко, эксперт ОО "Лесные инициативы и общество", заметил, что сжигание сухой травы приводит к тому, что углерод и другие вредные вещества выделяются в атмосферу, а затем мы всем этим дышим. Еще одна причина, почему этого не стоит делать, – опасность для человека и человеческих жилищ. Как правило, люди часто жгут эту траву недалеко от своих домов.

Например, только недавно были новости о том, что на Львовщине сгорело авто из-за поджога остатков сухой травы.

Если же это случается в лесу, то это вредит лесной экосистеме, после пожаров для восстановления потребуется не один год. Сгорают деревья, кусты, травяные растения, кроме того, гибнут животные, которые не могут убежать. Люди почему-то считают, что сжигая траву, они делают добро и повышают плодородие почвы. Однако происходит все наоборот, ведь огонь повреждает верхний плодородный слой почвы,

– говорит Кийко.

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Он добавил, что выгорают активные биологические остатки, которые остаются после перегниения органических веществ, которые удобряют верхний слой почвы. Если же это обширные луга, где есть травянистые растения, то сейчас, весной, там начинают гнездиться и размножаться различные животные. На таких территориях, где много травы, успешно размножаются зайцы, а когда начинается пожар, то зайчата не могут убежать, а родители не могут их спасти. Также сейчас гнездится много разных птиц: куропатки, перепелки, полевые жаворонки, фазаны. Сгорают также насекомые, грызуны.

Что делать с сухостоем

Выжигание – это преступление против людей, животных и окружающей среды. Чтобы не было сухой травы – нужно своевременно обкашивать участки, прилегающие к дорогам, чтобы не образовывались высокие заросли травы не было возможности им загореться. На эти пожары также расходуются материальные ресурсы, так как вызывают пожарных, полицию, на это уходят средства налогоплательщиков. Нужно жестко штрафовать, чтобы люди поняли, что это плохо и запрещено законом,

– говорит Кийко.

Олег Титамир заметил, тогда как в Украине опавшие листья, сухую траву, солому и другие растительные отходы преимущественно сжигают или вывозят на свалки, в развитых странах – США, ЕС, Великобритании, Израиле и других – это сырье признают ценным ресурсом.

В Евросоюзе листья деревьев и кустарников, сухой травы, ветви и другую растительную биомассу, собранную после санитарной уборки парков и улиц, или в домохозяйствах, компостируют, получая высококачественное органическое удобрение. Например, в Германии переработка листьев, травы и другой биомассы является прибыльным бизнесом, в котором существует высокая конкуренция. В большинстве немецких городов создана разветвленная логистики для сбора и переработки растительных отходов,

– приводит примеры эксперт.

Он рассказал, как в разных странах перерабатывают сухую траву:

в ряде стран ЕС (Франции, Испании, Италии) из сухой травы и листьев производят органическое удобрение для повышения плодородия почв в сельском хозяйстве;

практически во всех странах ЕС, в США, Израиле и т.д. опавшие листья и сухую траву используют для производства биогаза как восстановительного источника энергии;

в Германии, Великобритании и других странах отходы из листьев и травы используют в промышленном масштабе для производства твердого топлива в форме брикетов или пеллет;

кроме того, отходы в ЕС, США, Великобритании, Австралии и т.д. используют как составляющие для производства строительных материалов, для получения биосорбентов различного назначения, которые используются для очистки канализационных сетей и промышленных стоков, для производства бумаги и картона и так далее.

Какие штрафы грозят поджигателям травы

Год назад вступил в силу закон, который существенно повысили штрафы за сжигание травы и сухих листьев. Так, минимальная сумма штрафа возрастет от 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен.

Сейчас штрафы составляют:

за загрязнение воздуха вредными испарениями – от 30 тысяч 600 до 61 тысяч 200 гривен;

за повреждение растительного покрова – от 91 тысячи 80 до 153 тысяч гривен;

за нарушение пожарной безопасности в лесах для граждан – от 1,53 тысячи до 4,59 тысячи гривен;

за нарушение пожарной безопасности в лесах для чиновников – от 4,59 тысячи до 15,3 тысячи гривен;

за уничтожение или повреждение леса огнем для граждан – от 4,59 тысячи до 15,3 тысячи гривен;

за уничтожение или повреждение леса огнем для чиновников – от 10,71 тысячи до 30,6 тысячи;

за самовольный поджог травы для граждан – от 3,06 тысячи до 6,12 тысячи гривен;

за самовольный поджог травы для чиновников – от 15,3 тысячи до 21,42 тысячи гривен;

за поджог травы природно-заповедного фонда для граждан – от 6,12 тысячи до 12,24 тысячи гривен;

за поджог травы природно-заповедного фонда для чиновников – от 21,42 тысячи до 30,6 тысячи гривен.



Штрафы за поджог травы / Инфографика 24 канала