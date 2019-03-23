Что делать с сухой травой и листьями: безопасные решения

Тысячи убитых зверей, гектары уничтоженной флоры и отравленная экосистема – это лишь часть последствий пагубной украинской традиции. Каждый год весной и осенью большинство украинцев жгут сухие листья и траву возле своих хозяйств.

С началом весны 2019 года в Украине зафиксированы сотни поджогов листьев и травы. Несмотря на предостережения спасателей и штраф до 1700 гривен количество хозяев-поджигателей не уменьшается. Те, кто уверяет, что сжигать прошлогоднюю траву и кустарники полезно – ошибаются.

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Эксперты отмечают, что после таких пожаров нормальная жизнь почвы восстанавливается через 5-6 лет. Огонь разрушает дома диких птиц и полевых зверей, гибнут практически все животные, живущие в сухой траве, велика угроза лесных пожаров, в опасности также находятся жилые дома.



Из-за сжигания травы в опасности жилые дома

Очень часто в огне горит и пластиковый мусор – так люди уже травят себя, ведь при горении в воздух высвобождается около девяти килограммов микрочастиц дыма, а это тяжелые металлы.



Почему нельзя сжигать листья

Альтернатива сжиганию стерни

Поджоги – пережиток прошлого. Специалисты назвали, что альтернативой является компостирование.

Подготовить органическое удобрение несложно:

выкопайте яму глубиной 0,5 метра и шириной 1,5 метра; сгребите листья равномерно, пересыпая их землей; залейте все водой и накройте слоем земли толщиной 10-20 сантиметров; в течение лета перемешивайте; компост готов, когда превратится в однородную рассыпчатую массу.



Компост

Со временем такое органическое удобрение можно использовать для овощных грядок.