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      Что делать с сухой травой и листьями: безопасные решения

      Інститут просвіти 48 Читати новину українською

      Тысячи убитых зверей, гектары уничтоженной флоры и отравленная экосистема – это лишь часть последствий пагубной украинской традиции. Каждый год весной и осенью большинство украинцев жгут сухие листья и траву возле своих хозяйств.

      С началом весны 2019 года в Украине зафиксированы сотни поджогов листьев и травы. Несмотря на предостережения спасателей и штраф до 1700 гривен количество хозяев-поджигателей не уменьшается. Те, кто уверяет, что сжигать прошлогоднюю траву и кустарники полезно – ошибаются.

      Читайте также: Какое наказание ждет украинцев за сжигание травы – читайте в материале 24 канала

      Эксперты отмечают, что после таких пожаров нормальная жизнь почвы восстанавливается через 5-6 лет. Огонь разрушает дома диких птиц и полевых зверей, гибнут практически все животные, живущие в сухой траве, велика угроза лесных пожаров, в опасности также находятся жилые дома.

      спалювання трави
      Из-за сжигания травы в опасности жилые дома

      Очень часто в огне горит и пластиковый мусор – так люди уже травят себя, ведь при горении в воздух высвобождается около девяти килограммов микрочастиц дыма, а это тяжелые металлы.

      спалювання листя
      Почему нельзя сжигать листья

      Альтернатива сжиганию стерни

      Поджоги – пережиток прошлого. Специалисты назвали, что альтернативой является компостирование.

      Подготовить органическое удобрение несложно:

      1. выкопайте яму глубиной 0,5 метра и шириной 1,5 метра;
      2. сгребите листья равномерно, пересыпая их землей;
      3. залейте все водой и накройте слоем земли толщиной 10-20 сантиметров;
      4. в течение лета перемешивайте;
      5. компост готов, когда превратится в однородную рассыпчатую массу.

      спалювання трави
      Компост

      Со временем такое органическое удобрение можно использовать для овощных грядок.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Інститут просвіти Пожар Экология
      Источник: 24 канал
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