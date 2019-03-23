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      Що робити з сухою травою та листям: безпечні рішення

      Інститут просвіти 137 Читать новость на русском

      Тисячі вбитих звірів, гектари знищеної флори та отруєна екосистема – це лише частина наслідків згубної української традиції. Щороку більшість українців навесні та восени палять сухе листя та траву біля свого господарства.

      З початком весни 2019 року в Україні зафіксовані сотні підпалів листя і трави. Попри застереження рятувальників та штраф до 1700 гривень кількість господарів-паліїв не зменшується. Ті, хто запевняє, що спалювати торішню траву і чагарники є корисно – помиляються.

      Яке покарання чекає на українців через спалювання трави – читайте у матеріалі 24 каналу

      Експерти наголошують після таких пожеж нормальне життя ґрунту відновлюється через 5-6 років. Вогонь руйнує домівки диких птахів та польових звірів, гинуть практично всі тварини, що живуть в сухій траві, велика загроза лісових пожеж, у небезпеці також є житлові будинки.

      спалювання трави
      Через спалювання трави у небезпеці є житлові будинки

      Дуже часто у вогні горить і пластикове сміття – так люди вже труять себе, адже згоряючи у повітря вивільняється близько дев'яти кілограмів мікрочастинок диму, а це важкі метали.

      спалювання листя
      Чому не можна спалювати листя

      Альтернатива спалюванню стерні

      Підпали – пережиток минулого. Фахівці назвали, що альтернативою є компостування.

      Підготувати органічне добриво – не складно:

      1. викопайте яму глибиною 0,5 метра та шириною 1,5 метра;
      2. згребіть листя рівномірно пересипаючи його землею;
      3. залийте все водою та накрийте шаром землі завтовшки 10-20 сантиметрів;
      4. протягом літа перемішуйте;
      5. компост є готовим, коли перетворився в однорідну розсипчасту масу.

      спалювання трави
      Компостування

      Згодом таке органічне добриво можна використати для вазончиків овочевих грядок.

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      Теги: Новини України Екологія Пожежа Інститут просвіти
      Джерело: 24 канал
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