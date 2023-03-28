ЗМІ повідомляють, що полум'я спалахнуло в частині комплексу, яка призначена виключно для чоловіків. Наразі невідомо, що спричинило вогонь.
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Щонайменше 39 осіб загинули, а 29 – постраждали
Мексиканський чиновник Національного міграційного інституту заявив, що внаслідок масштабної пожежі щонайменше 39 людей загинули й 29 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих негайно відправили до місцевих лікарень.
Наслідки жахливої пожежі у міграційному центрі / Фото The New York Times
Солдати й пожежники, які прибули на місце подій, допомогли постраждалим вибратися з палаючої будівлі. Трагічний інцидент стався у міграційному центрі Сьюдад-Хуареса, недалеко від Ель-Пасо в Техасі.
Людям, які не сильно постраждали, медики надали допомогу на місці. Обставини пожежі наразі з'ясовують правоохоронці.
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