ЗМІ повідомляють, що полум'я спалахнуло в частині комплексу, яка призначена виключно для чоловіків. Наразі невідомо, що спричинило вогонь.

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Щонайменше 39 осіб загинули, а 29 – постраждали

Мексиканський чиновник Національного міграційного інституту заявив, що внаслідок масштабної пожежі щонайменше 39 людей загинули й 29 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих негайно відправили до місцевих лікарень.

Наслідки жахливої пожежі у міграційному центрі / Фото The New York Times

Солдати й пожежники, які прибули на місце подій, допомогли постраждалим вибратися з палаючої будівлі. Трагічний інцидент стався у міграційному центрі Сьюдад-Хуареса, недалеко від Ель-Пасо в Техасі.

Людям, які не сильно постраждали, медики надали допомогу на місці. Обставини пожежі наразі з'ясовують правоохоронці.

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