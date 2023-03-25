Місцева влада повідомила, що двоє людей загинули і щонайменше дев'ять вважаються зниклими безвісти після вибуху. Ще від шести до восьми осіб звернулися за медичною допомогою.

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Відомо про двох загиблих

Вибух стався на фабриці R.M. Palmer Company в Західному Редінгу, що в 63 милях на північний захід від Філадельфії.

Після вибуху на місце події відправили шість машин швидкої допомоги, в тому числі машину для роботи з жертвами.

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Джессіка Белзер, прессекретарка лікарні Редінга, повідомила, що вісім осіб були доставлені в лікарню. Одна постраждала людина була переведена, ще двоє перебувають у задовільному стані, а решту відпустили додому.

Причина вибуху була незрозумілою. Компанія не відразу відповіла на запит про коментарі.

Вибух стався о 16:57. На фотографіях і відео, розміщених у соціальних мережах, видно, що після прибуття пожежників будівлю охопило величезне полум'я і здійнявся стовп диму.

Потужний вибух в Західному Редінгу / Фото Рене Рівера

Мер Західного Редінга Саманта Кааг повідомила журналістам, що фабрика була "майже зрівняна з землею". За її словами, вибух був настільки потужним, що відсунув сусідню будівлю на кілька футів вперед.

"Там не так багато, щоб можна було врятувати", – сказала вона.

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