Що саме стало причиною займання – поки невідомо. Наразі усі обставини встановлюють.

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Пожежа у готелі з українськими біженцями

Як стало відомо, вночі 16 березня вогонь охопив готель, якому вже 400 років. У цій будівлі проживали біженці з України.

На місце оперативно прибули 70 рятувальників та 14 пожежних машин. Попередньо, обійшлось без постраждалих.

На оприлюднених фото можна побачити, як вогонь перекинувся на готель "Ангел" з даху іншої історичної будівлі.

Внаслідок події з готелю евакуювали понад 30 осіб, серед них – біженці з України.

Зазначається, що журналіст Гілтон Голловей розмовляв з однією евакуйованою українкою. За його словами, з жінкою, на щастя, все добре.

Пожежа у готелі "Ангел" / фото The Mirror

У польській школі, де проживають українські біженці, спалахнула пожежа

12 березня у польській Велькій Порембі спалахнув вогонь у котельні школи. Через це усіх мешканців будівлі оперативно евакуювали. Ними виявилися 33 біженці з України, серед яких були й діти. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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