Ними виявилися 33 біженці з України, серед яких були й діти. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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Пожежу ліквідували оперативно

Польським рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу у котельні, яка відокремлена від будівлі школи. Після цього вони перевірили приміщення навчального закладу на наявність чадного газу. Лише після пересвідчення, що всі показники в нормі, українцям дозволили повернутися до своїх помешкань.

Рятувальники вже передали нам будинок. Його мешканці повернулися до класів, де вони проживають. Нікому нічого не сталося,

– сказав війт гміни Велька Поремба Мірослав Смоларек.

Наслідки займання

Через невелику пожежу котельня школи не працює. Тож, словами Мірослава Смоларека, наразі приміщення школи не обігрівається. Однак стіни навчального закладу доволі товсті, 60–70 сантиметрів, тому там добре зберігається тепло.

На наступний день після пожежі поліція та експерти встановлювали причини виникнення вогню. Після їхньої роботи котельню обіцяють знову запустити для подачі тепла до приміщень школи. Якщо ж це буде зробити неможливо, мешканців можуть переселити в інший будинок.