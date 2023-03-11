Як зазначають в ДСНС, горіла суха трава, очерет, сміття та чагарники у Миколаївському (Коблівська, Костянтинівська, Новоодеська, Воскресенська територіальні громади), Вознесенському (Южноукраїнська, Дорошівська ТГ) Баштанському (Баштанська, Казанківська ТГ) районах області та у самому Миколаєві.

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На Миколаївщині ліквідували понад 9 пожеж

У більшості випадків причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Завдяки оперативній роботі рятувальників та своєчасному повідомленню небайдужих громадян вдалось мінімізувати наслідки.

Кадри займання з висоти: дивіться відео

Зверніть увагу! Рятувальники Миколаївщини звертаються до громадян з проханням не провокувати пожежі в екосистемах.

Пам'ятайте, що навіть невелике загорання при сухій та вітряній погоді, яка зазвичай зберігається на відкритих територіях може призвести до масштабної пожежі, наслідки якої ліквідовуються набагато важче й довше! Перш ніж кинути на долівку непогашену цигарку, сірник подумайте про те, чим це може скінчитись,

– йдеться у повідомленні.

Якщо ж ви стали свідком пожежі, намагайтесь обережно загасити займання чи повідомте за екстреним номером Служби порятунку 101.

Рятувальники успішно ліквідували понад 9 пожеж: кадри з місця подій

Масштабна пожежа в Одесі

Близько 15:30 в Одесі очевидці побачили клуби густого диму, що підійматися до неба. Як згодом вдалося з'ясувати, причиною стало горіння сухої трави.

За інформацією пресслужби ДСНС в Одеській області, площа пожежі сягнула близько двох тисяч метрів квадратних