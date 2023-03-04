За інформацією пресслужби ДСНС в Одеській області, площа пожежі сягнула близько двох тисяч метрів квадратних, пише 24 Канал.

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Пожежу видно здалека

Невдовзі у місцевих телеграм-каналах очевидці опублікували відео та фото диму на тлі ясного неба. Його було видно з різних районів міста.



Масштабна пожежа на Одещині / Суспільне Одеса

Густий дим бачили здалека: відео

Однак містян закликали зберігати спокій та пояснили причини такого задимлення.

Без паніки! На полях зрошення горить суха трава,

– написали у місцевих телеграм-каналах.

Зазначимо, що наразі інформації ані щодо постраждалих, ані щодо жертв немає.



Дим від пожежі в Одесі / Телеграм-канал "Новини Одеса"

Не перша пожежа за день

Зранку 4 березня в Одесі трапилася ще одна пожежа, однак на території 3-х поверхового мініготелю по вулиці Садиківська. Повідомлення до рятувальників поступило близько 6 ранку.

Як з'ясували по приїзду рятувальники, загорання охопило частково другий та третій поверхи, а також дах будівлі. Його причиною, ймовірно, був аварійний режим роботи електромережі.

Загалом площа пожежі сягнула близько 200 метрів квадратних, тож до її ліквідацію залучили 10 одиниць техніки та 43 вогнеборців від ДСНС Одеси. Їм знадобилося близько години, щоб приборкати вогонь.

На жаль, внаслідок надзвичайної ситуації постраждав громадянин 1997 року народження. Його в стані середньої тяжкості, з опіками верхніх кінцівок, госпіталізували до медичного закладу.

Пожежа в мініготелі Одеси / Фото ДСНС Одещини