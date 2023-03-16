24 Канал поспілкувався з речницею ДСНС у Київській області Вікторією Рубан. Вона розповіла, що пожежу на АЗС вдалося ліквідувати.

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Від вогню врятували будівлю

За даними ДСНС, над приборканням вогню працювали 15 одиниць техніки та 60 осіб. За попередньою версією, загорівся бензовоз. Остаточно причину займання ще встановлюють.

Відомо, що вогонь від автівки перекинувся на навіс АЗС. На щастя, полум'я вдалося погасити. Також від полум'я врятували як саму будівлю заправки, так і 60 тонн палива. Знищила стихія лише навіс.

Ситуацію прокоментував начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Він зауважив, що правоохоронці вже займаються з'ясуванням обставин пожежі.

За словами водія вантажівки, сьогодні близько 5 ранку він прямував до Черкас, зупинися на АЗС, включив опалення, а через деякий час побачив загоряння під кабіною. В цистерні зберігалися 10 000 літрів палива,

– зазначив Нєбитов.

Очевидці зняли пожежу на АЗС у Борисполі: дивіться відео

Що відомо про пожежу

Як розповідають у мережі, вогонь спалахнув у Борисполі на світанку. Близько 04:50 загорівся бензовоз DAF XF на території АЗС "Мотто". Інші телеграм-канали повідомляють, що пожежа спалахнула пізніше. Хай там як, але згодом полум'я перекинулося з транспортного засобу на саму АЗС.



Вогонь повністю знищив навіс / Фото з телеграм-каналів

Стовп диму був густим і потужним. Його бачили на трасі за кілометри. Власне, відео з пожежею очевидці активно викладали у мережу.

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