Про це у коментарі 24 Каналу повідомила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага. Близько 8:51 до рятувальної служби надійшло повідомлення про загоряння, а станом на 9:19 пожежу ліквідували.

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Обставини інциденту

Місцеві телеграм-канали поширили кадри з місця події. На кадрах видніється густий стовп диму, що піднявся у небо.

За інформацією ДСНС, на території заводу сталось загоряння в боксі станції технічного обслуговування.

Водолага повідомила, що жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували загоряння.

Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

На проспекті Бандери у Києві сталась сильна пожежа / Фото Київ INFO

На місці події працювали вогнеборці 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі та евакуації автомобілів.

До ліквідації вогню залучили 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 вогнеборців.

Рятувальники ліквідовують пожежу на СТО / Фото ДСНС

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