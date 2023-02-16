У коментарі 24 Каналу у ДСНС Києва розповіли, що причина пожежі – займання побутового приміщення. Масштаби займання – 3 на 6 метра.

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У Голосіївському районі горить побутове приміщення – 3 на 6 метра,

– повідомила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага.

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Вогнеборці уже прибули на місце події. Наразі більше деталей про інцидент немає. Невідомо також, чи є потерпілі внаслідок пожежі.

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