У коментарі 24 Каналу у ДСНС Києва розповіли, що причина пожежі – займання побутового приміщення. Масштаби займання – 3 на 6 метра.
Дивіться також На Житомирщині загинули двоє малих дітей: у приватному будинку сталася пожежа
У Голосіївському районі горить побутове приміщення – 3 на 6 метра,
– повідомила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага.
У Києві сталась пожежа: відео
Вогнеборці уже прибули на місце події. Наразі більше деталей про інцидент немає. Невідомо також, чи є потерпілі внаслідок пожежі.
Останні надзвичайні події в Києві
- Нещодавно в Києві спалахнула багатоповерхівка. Пожежа виникла пізно ввечері 6 лютого аж на 17-му поверсі всередині офісного приміщення.
- Вчора, 15 лютого, у небі над Києвом збили 6 ворожих цілей – повітряних куль, які ворог використовує, щоб виснажити нашу ППО.
- А 10 лютого окупанти атакували столицю іранськими дронами.