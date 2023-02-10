У п'ятницю, 10 лютого, російські окупанти декількома хвилями обстріли українські міста. Остання за день атака була не ракетами, а – іранськими БпЛА. Зазначимо, що повітряна тривога в Київській області пролунала о 21:45.
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Що відомо про обстріл столиці
Близько 22:23 в моніторингу ворожої авіації повідомили, що в області прогриміли вибухи. Лякатися не варто, адже це спрацювала українська ППО.
Водночас місцеві телеграм-канали зазначали, що ворожі повітряні цілі рухалися по річищу Дніпра, та, за неофіційною інформацією, йдеться саме про два безпілотники. Ймовірно, станом на 22:30 Повітряним силам вдалось збити два цих дрони.
Зауважимо, що звук польоту дрона-камікадзе відрізняється від звуку польоту звичайної ракети. Власне, він нагадує мопед.
Як розпізнати іранський дрон-камікадзе / Картинка 24 Каналу
Масована атака 10 лютого: найголовніше
- Перші вибухи цього дня прогриміли близько 10:00. Згодом в Укренерго підтвердили, що ворог все ще намагається занурити громадян нашої держави в тотальну темряву та цілить насамперед по критичній інфраструктурі.
- Важливо, що декілька ворожих ракет типу "Калібр" атакували Україну з акваторії Чорного моря та під час польоту вдерлися в повітряні простори Румунії та Молдови. Зокрема, про це заявляв Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний.
- Однак влада Румунії поспішила не погодитись з ним та зазначила, що ракети пролетіли за 35 кілометрів від кордону. Можна припустити, що в Бухаресті вирішили не заявляти гучно про перетин їхнього авіапростору російськими "Калібрами", адже Румунія є членом НАТО та, вочевидь, все ще боїться "ескалації" війни.
- Водночас в Повітряних силах пообіцяли надати усі докази того, що саме дві російські ракети пролетіли над територією Румунії. Речник Юрій Ігнат також наголосив, що це вже втретє, коли повітряні цілі окупантів фіксують над Молдовою.