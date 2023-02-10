В пятницу, 10 февраля, российские оккупанты несколькими волнами обстреляли украинские города. Последняя за день атака была не ракетами, а иранскими БпЛА. Отметим, что воздушная тревога в Киевской области прозвучала в 21.45.
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Что известно об обстреле столицы
Около 22:23 в мониторинге вражеской авиации сообщили, что в области прогремели взрывы. Пугаться не стоит, ведь это сработало украинское ПВО.
Местные телеграм-каналы отмечали, что вражеские воздушные цели двигались по руслу Днепра, и, по неофициальной информации, речь идет именно о двух беспилотниках. Вероятно, по состоянию на 22:30 Воздушным силам удалось сбить оба этих дрона.
Заметим, что звук полета дрона-камикадзе отличается от звука полета обыкновенной ракеты. Собственно, он напоминает мопед.
Как распознать иранский дрон-камикадзе / Картинка 24 Канала
Массированная атака 10 февраля: самое главное
- Первые взрывы в этот день прогремели около 10:00. Вскоре в Укрэнерго подтвердили, что враг все еще пытается погрузить граждан нашего государства в тотальную тьму и целит, прежде всего, по критической инфраструктуре.
- Важно, что несколько вражеских ракет типа "Калибр" атаковали Украину из акватории Черного моря и во время полета ворвались в воздушные просторы Румынии и Молдовы. В частности, об этом заявлял Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный.
- Однако власти Румынии поспешили не согласиться с ним и отметили, что ракеты пролетели в 35 километрах от границы. Можно предположить, что в Бухаресте решили громко не заявлять о пересечении их авиапространства российскими "Калибрами", ведь Румыния является членом НАТО и, очевидно, все еще боится "эскалации" войны.
- В то же время в Воздушных силах пообещали предоставить все доказательства того, что именно две российские ракеты пролетели над территорией Румынии. Спикер Юрий Игнат также подчеркнул, что это уже в третий раз, когда воздушные цели оккупантов фиксируют над Молдовой.