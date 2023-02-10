В пятницу, 10 февраля, российские оккупанты несколькими волнами обстреляли украинские города. Последняя за день атака была не ракетами, а иранскими БпЛА. Отметим, что воздушная тревога в Киевской области прозвучала в 21.45.

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Что известно об обстреле столицы

Около 22:23 в мониторинге вражеской авиации сообщили, что в области прогремели взрывы. Пугаться не стоит, ведь это сработало украинское ПВО.

Местные телеграм-каналы отмечали, что вражеские воздушные цели двигались по руслу Днепра, и, по неофициальной информации, речь идет именно о двух беспилотниках. Вероятно, по состоянию на 22:30 Воздушным силам удалось сбить оба этих дрона.

Заметим, что звук полета дрона-камикадзе отличается от звука полета обыкновенной ракеты. Собственно, он напоминает мопед.



Как распознать иранский дрон-камикадзе / Картинка 24 Канала

Массированная атака 10 февраля: самое главное