В комментарии 24 Канала в ГСЧС Киева рассказали, что причина пожара – возгорание бытового помещения. Масштабы возгорания – 3 на 6 метров.
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В Голосеевском районе горит бытовое помещение – 3 на 6 метра,
– сообщила спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.
В Киеве произошел пожар: видео
Пожарные уже прибыли на место происшествия. Пока больше деталей об инциденте нет. Неизвестно также, есть ли пострадавшие в результате пожара.
Последние чрезвычайные происшествия в Киеве
- Недавно в Киеве вспыхнула многоэтажка. Пожар возник поздно вечером 6 февраля на 1 7-м этаже внутри офисного помещения.
- Вчера, 15 февраля, в небе над Киевом сбили 6 вражеских целей – воздушных шаров, которые враг использует, чтобы истощить ПВО.
- А 10 февраля кафиры атаковали столицу иранскими дронами.