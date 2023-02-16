В комментарии 24 Канала в ГСЧС Киева рассказали, что причина пожара – возгорание бытового помещения. Масштабы возгорания – 3 на 6 метров.

Смотрите также В Житомирской области погибли двое маленьких детей: в частном доме произошел пожар

В Голосеевском районе горит бытовое помещение – 3 на 6 метра,

– сообщила спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

В Киеве произошел пожар: видео

Пожарные уже прибыли на место происшествия. Пока больше деталей об инциденте нет. Неизвестно также, есть ли пострадавшие в результате пожара.

Последние чрезвычайные происшествия в Киеве