Близько 17:00 місцеві телеграм-канали столиці повідомили, що у Солом'янському районі столиці щось сильно палає. Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив, що горить складське приміщення.

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Що відомо про інцидент

Відомо, що пожежа спалахнула в Солом’янському районі на розі Вацлава Гавела і вулиці Радищева. На фото та відео можна побачити, що пожежа доволі сильна.

На місце події виїхали підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Київської служби порятунку.

Причини загоряння поки що невідомі. Про постраждалих поки що також не повідомляється.