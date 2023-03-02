Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага. По состоянию на 9:30 пожар был ликвидирован.

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Обстоятельства инцидента

Местные телеграм-каналы распространили кадры с места происшествия. На кадрах виднеется густой столб дыма, поднявшийся в небо.

По информации ГСЧС, на территории завода произошло возгорание в боксе станции технического обслуживания.

Водолага сообщила, что жертв и пострадавших в результате пожара нет. Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.

Причины пожара будут устанавливаться правоохранительными органами.

На проспекте Бандеры в Киеве произошел сильный пожар / Фото Киев INFO

На месте происшествия работали пожарные 25-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и эвакуации автомобилей.

К ликвидации огня привлекли 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 пожарных.

Спасатели ликвидируют пожар на СТО / Фото ГСЧС

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