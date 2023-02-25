В обід 25 лютого у Подільському районі столиці спалахнула пожежа на підприємстві. Речниця ДСНС у Києві Світлана Водолалага розповіла 24 Каналу, що площа пожежі становить близько 200 квадратних метрів.
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Загорілось приміщення з легкозаймистими матеріалами: води на території немає
Світлана Водолага повідомила, що на Подолі у Києві загорілася складська будівля. За попередніми даними, там зберігаються лакофарбові матеріали, тобто легкозаймисті речовини.
Рятувальники працюють. Попередньо, площа пожежі 200 квадратних метрів,
– розповіла вона.
Гасіння пожежі ускладнене ще й тим, що на території відсутнє водопостачання. Тому надзвичайникам доводиться підвозити воду для гасіння пожежі.
На території відсутнє постачання, тому потрібно здійснювати постійний підвіз води,
– додала Водолага.
Інформації про постраждалих поки що немає.