Після чергових прильотів по місту, виникла пожежа в приміщенні садочка. Він розташований в одному з мікрорайонів.

До речі Смертоносний удар росіян по зупинці в Херсоні: кількість постраждалих та загиблих зросла

Повторний обстріл

Коли гасили пожежу, ворог повторно обстріляв рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав. Однак на фото, які оприлюднила ДСНС, видно, що будівля суттєво постраждала.

На місці події працювало 3 одиниці техніки та 13 надзвичайників.

Пожежа у дитсадку / Фото ДСНС:

Обстріли Херсона: останні новини

Росіяни цинічно обстріляли Херсон 21 лютого. Зокрема, під вогонь потрапила зупинка громадського транспорту, на якій перебували люди. Кількість поранених зросла до 21. П'ятеро людей загинули.

Також вночі 3 лютого окупанти обстріляли "Епіцентр" у Херсоні. Ворог влучив у відділ з піротехнічними виробами. вигоріло близько половини будівлі торговельного центру.

До речі, зараз на захопленій лівобережній частині Херсонщини окупанти вилучають човни. Загарбники так само робили перед відходом з Правобережжя. Депутат херсонської обласної ради Сергій Хлань 22 лютого розповів, що окупанти намагаються закріпитися на островах у плавнях Дніпра.