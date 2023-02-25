После очередных прилетов по городу возник пожар в помещении садика. Он расположен в одном из микрорайонов.

Кстати говоря Смертоносный удар россиян по остановке в Херсоне: количество пострадавших и погибших выросло

Повторный обстрел

Когда тушили пожар, враг снова обстрелял спасателей. К счастью, никто не пострадал. Однако на фото, обнародованных ГСЧС, видно, что здание существенно пострадало.

На месте происшествия работали 3 единицы техники и 13 чрезвычайников.

Пожар в детском саду / Фото ГСЧС:

Обстрелы Херсона: последние новости

Россияне цинично обстреляли Херсон 21 февраля. В частности, под огонь попала остановка общественного транспорта, где находились люди. Число раненых возросло до 21. Пять человек погибли.

Также ночью 3 февраля оккупанты обстреляли "Эпицентр" в Херсоне Враг попал в отдел с пиротехническими изделиями. выгорело около половины здания торгового центра.

Кстати, сейчас на захваченной левобережной части Херсонщины оккупанты изымают лодки. Захватчики так же поступали перед уходом из Правобережья. Депутат херсонского областного совета Сергей Хлань 22 февраля рассказал, что оккупанты пытаются закрепиться на островах в плавнях Днепра.