По данным телеграм-каналов, россияне атаковали торговый центр в ночь на 3 февраля, пишет 24 Канал. По данным спасателей, враги попали в отдел с пиротехническими изделиями.
Важно Был сиротой: в результате российской атаки по Херсону погиб 23-летний юноша
Что известно о пожаре в Херсоне
Ночью 3 февраля произошел пожар в складских помещениях одного из торговых центров. Снаряд попал в отдел с пиротехническими изделиями, поэтому горение сопровождалось взрывами и фейерверками,
– рассказали в ГСЧС.
Также добавили, что впоследствии россияне начали повторные обстрелы. Спасатели сообщили, что им удалось спасти 8 единиц техники и прилегающие к зданию стеллажи со строительными материалами общей площадью 600 квадратных метров.
На месте происшествия работали 39 спасателей и 9 единиц техники. По состоянию на 9:53 3 февраля спасатели продолжали ликвидировать пожар.
По данным Суспільного, в "Эпицентре" выгорело около половины здания торгового центра.
Россияне атаковали "Эпицентр" в Херсоне / Фото Суспільного и ГСЧС
Российские захватчики атаковали торговый центр в Херсоне: смотрите видео
Как выглядит "Эпицентр" в Херсоне: смотрите видео
В Херсонском городском совете заявили, что по состоянию на 9 утра 3 февраля оккупанты 9 раз атаковали город.
По одному из торговых центров Херсона ударили ориентировочно в полночь на 3 февраля. Кроме того, оккупанты атаковали территорию судостроительного завода. К счастью, люди не пострадали.
Что происходит на Херсонщине
- 2 февраля в результате атаки россиян погиб 23-летний юноша. Он был сиротой. Поэтому похоронами будет заниматься Херсонский городской совет.
- Британская разведка объяснила, зачем россияне обстреливают деоккупированную Херсонщину. По их словам, точное обоснование действий России здесь неясно. Однако командиры, вероятно, частично преследуют цель ухудшить моральное состояние гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через реку Днепр.
- Активист Владимир Молчанов заявил, что россияне на оккупированной части Херсона насаждают российскую жизнь. Они вынуждают украинцев получать российские паспорта. Если люди отказываются, то им не дают пенсию, конфискуют их имущество.
- Молчанов заявил, что людям нужна эвакуация из оккупированной части Херсона. Ведь выехать через Крым и Северный Кавказ в Латвию или Грузию стоит ориентировочно 600 долларов, так что не у всех людей есть такая возможность.