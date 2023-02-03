За даними телеграм-каналів, росіяни атакували торговий центр у ніч проти 3 лютого, пише 24 Канал. За даним рятувальників, вороги влучили у відділ з піротехнічними виробами.
Важливо Був сиротою: внаслідок російської атаки по Херсону загинув 23-річний юнак
Що відомо про пожежу в Херсоні
Вночі 3 лютого виникла пожежа в складських приміщеннях одного із торговельних центрів. Снаряд потрапив у відділ з піротехнічними виробами, тому горіння супроводжувалось вибухами та феєрверками,
– розповіли в ДСНС.
Також додали, що згодом росіяни почали повторні обстріли. Рятувальники повідомили, що їм вдалось врятувати 8 одиниць техніки та прилеглі до будівлі стелажі з будівельними матеріалами загальною площею 600 метрів квадратних.
На місці події працювало 39 рятувальників та 9 одиниць техніки. Станом на 9:53 3 лютого рятувальники продовжували ліквідовувати пожежу.
За даними Суспільного, в "Епіцентрі" вигоріло близько половини будівлі торговельного центру.
Росіяни атакували "Епіцентр" в Херсоні / Фото Суспільного та ДСНС
Російські загарбники атакували торговий центр у Херсоні: дивіться відео
Як виглядає "Епіцентр" в Херсоні: дивіться відео
У Херсонській міській раді заявили, що станом на 9 ранку 3 лютого окупанти 9 разів атакували місто.
По одному з торгових центрів Херсона вдарили орієнтовно опівночі проти 3 лютого. Окрім того, окупанти атакували територію суднобудівного заводу. На щастя, люди не постраждали.
Що відбувається на Херсонщині
- 2 лютого внаслідок атаки росіян загинув 23-річний юнак. Він був сиротою. Тому похованням займатиметься Херсонська міська рада.
- Британська розвідка пояснила, навіщо росіяни обстрілюють деокуповану Херсонщину. За їхніми словами, точне обґрунтування дій Росії тут незрозуміле. Проте командири, ймовірно, частково мають на меті погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро.
- Активіст Володимир Молчанов заявив, що росіяни на окупованій частині Херсонщини насаджують російське життя. Вони змушують українців отримувати російські паспорти. Якщо люди відмовляються, то їм не дають пенсію, конфісковують їхнє майно.
- Молчанов заявив, що людям потрібна евакуація з окупованої частини Херсонщини. Адже виїхати через Крим та Північний Кавказ в Латвію або Грузію коштує орієнтовно 600 доларів, тож не у всіх людей є така можливість.