24 Канал пообщался с пресс-секретарем ГСЧС в Киевской области Викторией Рубан. Она рассказала, что пожар на АЗС удалось ликвидировать.
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От огня спасли здание
По данным ГСЧС, над укрощением огня работали 15 единиц техники и 60 человек. По предварительной версии, загорелся бензовоз. Окончательно причину возгорания еще устанавливают.
Известно, что огонь от автомобиля перебросился на навес АЗС. К счастью, пламя удалось погасить. Также от пламени спасли как само здание заправки, так и 60 тонн топлива. Уничтожила стихия только навес.
Ситуацию прокомментировал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. Он отметил, что правоохранители уже занимаются выяснением обстоятельств пожара.
По словам водителя грузовика, сегодня около 5 утра он направлялся в Черкассы, остановился на АЗС, включил отопление, а через некоторое время увидел возгорание под кабиной. В цистерне хранились 10 000 литров топлива,
– отметил Небитов.
Очевидцы сняли пожар на АЗС в Борисполе: смотрите видео
Что известно о пожаре
Как рассказывают в сети, огонь вспыхнул в Борисполе с рассветом. Около 04:50 загорелся бензовоз DAF XF на территории АЗС "Мотто" Другие телеграм-каналы сообщают, что пожар вспыхнул позже. Как бы там ни было, но впоследствии пламя перекинулось с транспортного средства на саму АЗС.
Огонь полностью уничтожил навес / Фото из телеграм-каналов
Столб дыма был густым и мощным. Его видели на трассе в километрах. Собственно, видео с пожаром очевидцы активно выкладывали в сеть.
Ранее в Киеве горело СТО
- Заметим, что в начале марта в Киеве горело СТО. Тогда масштабный пожар укротили 13 пожарных и 3 единицы техники.
- Произошел пожар 2 марта около 08:51 на проспекте Бандеры. По состоянию на 09:19 пламя удалось ликвидировать.
- По данным ГСЧС, на территории завода произошло возгорание. Пламя вспыхнуло в боксе станции технического обслуживания
- Тогда пользователи сети также выкладывали фотографии. На них можно было увидеть густой столб дыма, поднимающегося в небо.
- Спикер ГСЧС Светлана Водолага сообщила, что в результате пожара никто не пострадал и не погиб. Спасатели сделали все для того, чтобы оперативно локализовать и ликвидировать возгорание.