Воздушный шар, на котором летели люди, загорелся вблизи Мехико. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили местные власти.

Читайте также В Киевской области загорелась многоэтажка: спасены 18 человек, из которых 6 детей

Что известно о пожаре на воздушном шаре

Трагедия произошла над районом, где расположены пирамиды древнего города Теотиуакан. Район является популярным местом для полетов на воздушном шаре.

СМИ отмечают, что согласно видео, обнародованному в соцсетях, похоже, что пассажиры воздушного шара упали или выпрыгнули. Среди погибших мужчина 50 лет и 38-летняя женщина.

Официальные лица граничащего со столицей штата сообщили, что еще одна пострадавшая девушка получила ожоги. Кроме того, у нее сломана рука. Причина аварии выясняется.

В Мексике вспыхнул воздушный шар: смотрите видео

Смотрите также Изгнание бесов: почему Украина должна закрыть портал в ад, открытый попами УПЦ МП

В центре мигрантов произошел масштабный пожар

Недалеко от границы с США в миграционном центре Мексики случился масштабный пожар. СМИ сообщали, что пламя вспыхнуло в части комплекса, предназначенной исключительно для мужчин.

Мексиканский чиновник Национального миграционного института заявил, что в результате пожара погибли по меньшей мере 39 человек. Кроме того, еще 29 получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших немедленно госпитализировали.