Как отмечают в СМИ, армия Судана нанесла авиаудары по базе военизированной силы вблизи столицы. Таким образом, она пыталась восстановить контроль над государством после того, как борьба за власть переросла в стычки.

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Погибли по меньшей мере 56 человек

По состоянию на 12:00 16 апреля известно, что в результате погибли по меньшей мере 56 мирных жителей Судана. Также убили десятки боевиков.

Местные жители утром воскресенья сообщили, что ночью не утихали обстрелы. Они тоже слышали работу тяжелой артиллерии. Армия Судана в воскресном заявлении подчеркнула, что "час победы близок".

"Мы молимся о милосердии за невинные жизни, которые унесла эта безрассудная авантюра повстанческой милиции быстрого реагирования... С Божьей помощью, скоро у нас будут хорошие новости для нашего терпеливого и гордого народа", – говорится в заявлении.

Детальнее о погибших и пострадавших рассказали в Центральном комитете суданских врачей. В нем сообщили о смерти не менее 56 гражданских. Ранения получили 595 человек, в частности, комбатанты. Известно, что около половины мирных жителей погибли в провинциях за пределами Хартума.

Погибли также десятки военнослужащих. Но в комитете затруднились назвать точное количество, ведь у них нет достаточной информации. Они лишь руководствуются теми данными, которые передавали им из больниц, куда поступали погибшие.

Коротко о стычках в Судане