Среди погибших во время беспорядков в Судане обнаружили троих сотрудников Всемирной продовольственной программы (WFP) при ООН, еще двое получили ранения. Об этом заявила исполнительный директор WFP Синди Маккейн.

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Из-за гибели сотрудников WFP прекращает операции в Судане

Я возмущена трагической смертью трех сотрудников WFP в субботу, 15 апреля, во время столкновений в Кабкабии, Северный Дарфур, во время выполнения своих обязанностей по спасению жизни на передовом глобальном кризисе голода. В том же инциденте пострадали также двое сотрудников WFP,

– заявила Маккейн.

По ее словам, гуманитарные работники нейтральны и никогда не должны быть мишенью. Также исполнительный директор WFP подчеркнула, что угрозы командам WFP делают невозможным безопасную и эффективную работу в стране и выполнение важной работы.

Пока мы рассматриваем развитие ситуации с безопасностью, мы вынуждены временно прекратить все операции в Судане,

– добавила она.

Тем временем BBC пишет, что трое сотрудников WFP погибли в субботу после того, как между военизированными формированиями Сил скорой поддержки – RSF и вооруженными силами произошла стрельба на военной базе в Кабкабии на западе Судана.

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