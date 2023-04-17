Серед загиблих під час заворушень у Судані виявили трьох співробітників Всесвітньої продовольчої програми (WFP) при ООН, ще двоє отримали поранення. Про це заявила виконавча директорка WFP Сінді Маккейн.

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Через загибель співробітників WFP припиняє операції в Судані

Я обурена трагічною смертю трьох співробітників WFP у суботу, 15 квітня, під час сутичок в Кабкабії, Північний Дарфур, під час виконання своїх обов'язків з порятунку життя на передовій глобальної кризи голоду. У тому ж інциденті постраждали також двоє співробітників WFP,

– заявила Маккейн.

За її словами, гуманітарні працівники є нейтральними і ніколи не повинні бути мішенню. Також виконавча директорка WFP наголосила, що загрози командам WFP унеможливлюють безпечну та ефективну роботу в країні та виконання важливої роботи.

Поки ми розглядаємо розвиток ситуації з безпекою, ми змушені тимчасово припинити всі операції в Судані

– додала вона.

Тим часом BBC пише, що троє працівників WFP загинули в суботу після того, як між воєнізованими формуваннями Сил швидкої підтримки – RSF та збройними силами сталася стрілянина на військовій базі в Кабкабії на заході Судану.

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