Так, з самого ранку 15 квітня бої між армією та Силами оперативної підтримки RSF розпочалися у столиці Судану Хартумі. Читайте у матеріалі 24 Каналу, що відомо про ситуацію в країні та що передувало конфлікту.

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Судан лихоманить десятиліттями

Слід розуміти, що у 1956 році Судан здобув незалежність. І відтоді країну продовжує штормити. Всередині розгораються якщо не громадянські війни, то заколоти та державні перевороти. Так, у 2011 році країна розкололася, внаслідок чого відокремився Південний Судан.

Що передувало сутичці

Причиною стали розбіжності у керуванні військовими структурами всередині держави. Слід розуміти, що Сили оперативної оборони та армія країни існують паралельно. Перша підпорядковується віцепрезидентові. А друга – військовому уряду, який сформували у 2021 році.

Сили оперативної боротьби (RSF) до 2026 року мали стати частиною збройних сил Судану. Принаймні таким був план. Але про строки та порядки переходу сил не змогли домовитися уряд на чолі з генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом і віцепрезидент генерал Мохамед Хамдан Дагало. Так, уряд вимагав вкластися у два роки, відкидаючи ідею про 10-річний термін.

Зауважимо, що Суданом керує генерал після перевороту, який стався у жовтні 2021 року. А бойові дії точаться між армійськими підрозділами генерала аль-Бурхана та RSF, яким керує Дагало, відомий під псевдонімом Хемедті. Останній заявляв, що його війська протистоятимуть доти, поки не захоплять усі армійські бази. Тим часом у збройних силах Судану виключили можливість переговорів доти, поки не буде "розпуску воєнізованого формування RSF".

Сутички сколихнули Хартум

І вже 15 квітня стало відомо, що RSF буцімто захопили президентський палац, резиденцію начальника армії й аеропорти у столиці країни Хартумі та північному місті Мерое. Цю заяву армія Судану відкинула, заперечивши захоплення об'єктів.

Тим часом у мережі виклали відео, на якому можна було побачити пошкоджений літак Saudia A330, що стоїть на злітній смузі аеропорту Хартума.

ЗМІ повідомляли, що RSF таки вдалося захопити його, а також авіабазу Мерое, на якій перебували єгипетські МіГ-29 разом з пілотами.

По обіді 15 квітня у мережу виклали ще одне відео. На ньому можна було побачити, що в небі працює авіація. Зокрема, МіГи-29. Журналісти повідомили, що літаками відпрацьовували цілі RSF.

Крім того, помітили у небі активність вертольотів. Їх підняли у небо щонайменше два. Крім того, у столицю завели бронетехніку.

Ще інші ролики демонструють, що на вулицях столиці – танки Т-55. Їх супроводжували інші машини, зокрема, пікапи з великокаліберними кулеметами.

Військовий уряд країни зазначав, що йому вдалося відбити атаки на штаб і низку інших об'єктів. Також повідомили, що ліквідували ворога під час деяких боїв, які точилися у провінції.

Неспокійно було також уночі. Пізно ввечері у суботу військово-повітряні сили наказали людям не покидати оселі. Вони зазначили, що в цей час проводитимуть повітряну розвідку діяльності RSF. Неділю оголосили вихідним днем, закривши школи, банки й урядові установи.

Тим часом постріли та вибухи лунали по всій столиці. Дим здіймався у небо відразу у кількох районах Хартума. Крім того, чули роботу важкої артилерії. Також очевидці повідомляли про те, що у сусідніх містах була стрілянина.

Що відомо про жертв сутичок

Зауважимо, що станом на 12:00 16 квітня повідомляли про щонайменше 56 жертв серед цивільних внаслідок заворушень. Крім того, поранені 595 людей, зокрема, комбатанти. Зазначають, що понад половина жертв серед мирного населення загинула за межами Хартума.

У Центральному комітеті суданських лікарів додали, що загинули десятки військовослужбовців. Але точну цифру назвати у комітеті не можуть, адже не володіють усією інформацією. За їхніми словами, вони оперують лише тими даними, які їм озвучують лікарі з клінік, куди поступали загиблі.

Як з сутичками пов'язана ПВК "Вагнера"

Зауважимо, що Сили оперативної підтримки співпрацюють з ПВК "Вагнера". У них є спільне підприємство Meroe Gold. Воно займається видобутком корисних копалин, зокрема золота.

Співпраця RSF і ПВК "Вагнера" у видобуванні золота посприяла тому, що золотовалютні резерви Центрального банку Росії зросли. Зауважимо, що це для Москви було надзвичайно важливо після початку повномасштабного вторгнення. Як зазначили журналісти CNN, до Росії впродовж року з Судану прибуло щонайменше 16 літаків. Усі вони контрабандою перевозили до країни золото.

Додамо, що саме вагнерівці зайнялися організацією офіційного візиту Хеметі до Москви напередодні повномасштабного вторгнення. Під час своєї поїздки глава RSF підтримав напад Росії та заявив, що "весь світ повинен визнати, що Росія має право захищати свій народ".

До слова, 26 січня 2023 Міністерство фінансів США наклало санкції проти юридичних осіб, пов'язаних з ПВК "Вагнера". До переліку потрапили компанії з ЦАР та ОАЕ. Водночас обмеження проігнорували усі дочірні компанії, які належать RSF та їхньому лідеру Хеметі.

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