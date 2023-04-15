Зокрема, бої точаться і в районі аеропорту, у якому перебували 2 українські пасажирські літаки компанії SkyUp. Варто зауважити, що це вже третя спроба перевороту в країні лише за останні майже 4 роки.

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Як ПВК "Вагнера" пов'язана з переворотом

Сили швидкого реагування співпрацюють з російською ПВК "Вагнера". Вони мають спільне підприємство Meroe Gold з видобутку корисних копалин, зокрема золота.

26 січня 2023 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти юридичних осіб, пов'язаних з ПВК "Вагнера". До списку потрапили компанії з ЦАР та ОАЕ. Однак усі дочірні компанії головного "партнера" російських найманців у регіоні проігнорували. Мовиться про Суданські сили швидкої підтримки (RSF) та їхнього лідера Мохамеда Хамдана Дагало на прізвисько Хеметі.

Спільна видобувна діяльність RSF і ПВК "Вагнера" допомогла наростити золотовалютні резерви Центрального банку Росії, що було вкрай важливо для Москви після її повномасштабного вторгнення в Україну. Видання CNN повідомило про щонайменше 16 рейсів російських літаків з контрабандою золота з Судану до Росії протягом одного року.

Окрім того, вагнерівці організували офіційний візит Хеметі до Москви напередодні вторгнення в Україну. Там він публічно підтримав напад, заявивши, що "весь світ повинен визнати, що Росія має право захищати свій народ".

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США стурбовані ескалацією

США глибоко стурбовані повідомленнями про ескалацію між Збройними силами Судану та Силами швидкої підтримки. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

Ми підтримуємо зв'язок з командою Посольства в Хартумі – наразі всі співробітники перебувають на місці,

– зазначив Блінкен.

За його словами, США вимагають припинити конфлікт.

"Ми закликаємо всі сторони негайно припинити насильство, уникати подальшої ескалації або мобілізації військ і продовжити переговори для розв'язання невирішених питань", – підсумував держсекретар.

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Що робити українцям, які перебувають у Хартумі

У МЗС України зазначили, що у зв'язку із загостренням безпекової ситуації в столиці Судану українцям рекомендують наразі утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто там перебуває:

уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу,

залишатися в місцях свого проживання.

Українцям в Судані також радять повідомити свої дані:

посольству України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на емейл: emb_eg@mfa.gov.ua,

або почесному консульству України в Хартумі: +249 91 230 2520.

Для отримання допомоги у разі загрози життю або здоров'ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям слід звертатися за вищевказаними контактами, на "гарячу лінію" МЗС України +380442381588 або на емейл cons_or@mfa.gov.ua.