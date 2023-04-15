Через це фактично заручниками стали всі рейсові літаки та їхні екіпажі, які перебували в аеропорті, оскільки зараз виліт є небезпечним. Стюардеса української авіакомпанії SkyUp Аліна Посохова повідомила, що там є і наші екіпажі.

Зверніть увагу В Судані – спроба перевороту: столицю охопили бої

Що відбувається у районі аеропорту Хартумі

Аліна Посохова відзначила, що зараз не може розповісти багато про ситуацію на місці, адже це може наразити на небезпеку всіх, хто зараз перебуває в аеропорті охопленої боями столиці Судану.

Летовище обстріляли невідомі. Наслідки обстрілу невідомі. У районі аеропорту лунають вибухи.

Поки все, що можу сказати, але хотіла б більше. Але всі слова перекручуються і можуть нашкодити. Головне, щоб люди швидше були в безпеці,

– наголосила Посохова.

Спроба перевороту в Судані: головне

15 квітня у північноафриканській країні Судан Сили швидкої підтримки здійснили спробу перевороту. Вони намагаються захопити військовий штаб та повалити нинішній уряд. ЗМІ пишуть, ймовірно, їм вдалося захопити місто Мерове та міжнародний аеропорт на півночі Судану.

У столиці тривають бої між Силами швидкої підтримки та армією Судану. Перестрілки тривають в районах Еркевіт, околицях Генштабу й поруч з резиденцією лідера Суверенної ради генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Над містом здійнявся густий дим, оскільки обидві сторони використовують важке озброєння.

Варто відзначити, що Сили швидкої підтримки пов'язані із російською ПВК "Вагнер". Зокрема, вони мають спільне підприємство з видобутку корисних копалин, зокрема золота.