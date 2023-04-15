Из-за этого фактически заложниками стали все рейсовые самолеты и их экипажи, которые находились в аэропорту, поскольку сейчас вылет опасен. В компании SkyUp сообщили, что один из самолетов в результате боев поврежден.

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Что происходит в районе аэропорта Хартуми

В компании отметили, что сейчас невозможно оценили состояние самолета и уровень его повреждения из-за того, что бои продолжаются. Однако в сети уже распространяют кадры, на которых якобы виден именно самолет компании SkyUp, загоревшийся после обстрела.

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В SkyUp сообщили, что в Судане сейчас находятся 36 сотрудников. Они находятся в относительно безопасных местах и выходят на связь. Сейчас компания работает с Посольством Украины в Египте, Почетным Консульством Украины в Судане и МИДом Украины для того, чтобы помочь им покинуть страну.

Важно! В МИД Украины настойчиво просят находящихся в Судане украинских граждан избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, ведь именно там наиболее опасно. Также украинцев просят связаться с украинским посольством в Египте или почетным консульством в Хартуме.

Попытка переворота в Судане: главное

15 апреля в североафриканской стране Судан Силы скорой поддержки предприняли попытку переворота. Они пытаются захватить военный штаб и свергнуть нынешнее правительство. СМИ пишут, вероятно, им удалось захватить город Меров и международный аэропорт на севере Судана.

В столице продолжаются бои между Силами скорой поддержки и армией Судана. Перестрелки продолжаются в районах Эркевит, окрестностях Генштаба и рядом с резиденцией лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Над городом взвился густой дым, поскольку обе стороны используют тяжелое вооружение.

Стоит отметить, что Силы скорой поддержки связаны с российским ППК "Вагнер". В частности, у них есть совместное предприятие по добыче полезных ископаемых, в частности золота.