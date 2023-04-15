В последние месяцы в Судане возникли противоречия между разными силовыми структурами. Они переросли в открытое вооруженное противостояние на улицах Хартума и других городов.
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Силы быстрой поддержки пытаются захватить военный штаб и свергнуть нынешнее правительство. СМИ пишут, вероятно, им удалось захватить город Меров и международный аэропорт на севере Судана.
Перестрелки в Судане
В столице продолжаются перестрелки в районах Эркевит, окрестностях Генштаба и рядом с резиденцией лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Над городом взвился густой дым, поскольку обе стороны используют тяжелое вооружение.
Международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы.
Бои в Судане: видео
Кроме столицы, столкновения идут и в других городах, например, в Умдурмане, Бахре и Мараве. Посольство Турции призвало своих граждан не покидать дома, а дипмиссия рекомендует воздержаться от путешествий в Судане.