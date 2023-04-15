В последние месяцы в Судане возникли противоречия между разными силовыми структурами. Они переросли в открытое вооруженное противостояние на улицах Хартума и других городов.

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Силы быстрой поддержки пытаются захватить военный штаб и свергнуть нынешнее правительство. СМИ пишут, вероятно, им удалось захватить город Меров и международный аэропорт на севере Судана.

Перестрелки в Судане

В столице продолжаются перестрелки в районах Эркевит, окрестностях Генштаба и рядом с резиденцией лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Над городом взвился густой дым, поскольку обе стороны используют тяжелое вооружение.

Международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы.

Обратите внимание! Силы быстрой поддержки связаны с российским ППК "Вагнер". В частности, у них есть совместное предприятие по добыче полезных ископаемых, в частности золота. За год из Судана в Россию происходит не менее 16 контрабандных рейсов.

Бои в Судане: видео

Кроме столицы, столкновения идут и в других городах, например, в Умдурмане, Бахре и Мараве. Посольство Турции призвало своих граждан не покидать дома, а дипмиссия рекомендует воздержаться от путешествий в Судане.