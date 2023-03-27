Министр обороны Израиля Йоав Галлант призвал правительство отказаться от реформы судебной системы, назвав ее опасной. После этого Нетаньяху решил уволить его с должности.

Обратите внимание Ожидаем привлечения пророссийских маргиналов, – обозреватель о массовых протестах во Франции

Почему реформа вызывает недовольство

Правительство Беньямина Нетаньяху решило провести реформу, предусматривающую возможность отмены решений Верховного суда голосованием Кнессета, то есть парламента. Этот шаг правительство аргументирует попыткой положить конец судебному произволу.

Однако критики этой реформы убеждают, что такие действия будут оказывать давление на судебную систему и подорвут ее независимость в целом.

Йоав Галлант является одним из противников реформы, который призвал Нетаньяху отказаться от нее и даже вышел из рядов провластной партии. После этого премьер-министр решил отправить Галланта в отставку, что вызвало большое возмущение среди граждан.

Стычки с полицией и попытки штурма Кнессета: протесты в Иерусалиме

Протесты против судебной реформы охватили Тель-Авив и Иерусалим. В частности, в Тель-Авиве митингующие перекрыли шоссе и объявили митинг у штаба армии.

Протесты в Тель-Авиве: смотрите видео

В Иерусалиме митингующие решили протестовать у дома Нетаньяху. Между протестующими и правоохранителями возникли стычки.

Протесты в Иерусалиме: смотрите видео

Против митингующих под домом Нетаньяху используют водометы: смотрите видео

Профсоюзы университетов объявили забастовку, которая начнется утром в понедельник. В то же время в полиции заявили, что право на протест является частью демократического общества, но правоохранители не допустят нарушения правопорядка. Уже есть сообщения о потасовках полиции с митингующими, однако данных об арестах нет.

К протестам против реформы присоединились и политики. В частности, мэры Кфар-Сабы и Герцлии, главы областных советов Верхней Галилеи и Шаар-Ханегева, а также глава местного совета Зихрон-Яаков объявили голодовку.

Важно! Через несколько часов протеста полиция разогнала митингующих в Тель-Авиве. По ним применили водометы, также работала конная полиция.

Нетаньяху может уступить

Несмотря на массовые беспорядки, Конституционный комитет Кнессета собрался для того, чтобы окончательно поддержать проект судебной реформы и отправить на рассмотрение парламента. Однако одобрение проекта решили перенести.

В то же время израильские СМИ сообщают, что Беньямин Нетаньяху рассматривает возможность отмены судебной реформы на фоне протестов в стране. Сейчас продолжаются дискуссии, однако те же СМИ утверждают, что в случае отмены реформы в отставку грозится уйти министр юстиции Яров Левин.

Вопрос судебной реформы сейчас имеет разные взгляды во власти Израиля – одни представители власти призывают Нетаньяху остановить ее на фоне протестов, другие же утверждают, что следует продолжать.